La FIFA a annoncé la création d’un Groupe d’étude technique chargé d’analyser l’ensemble des 104 matches de la Coupe du monde 2026. L’instance mondiale du football présente cette initiative comme une première dans l’histoire du tournoi et ambitionne de produire les analyses de performance « les plus pointues » jamais réalisées lors d’un Mondial.

Le dispositif sera dirigé par Arsène Wenger, actuel directeur du développement du football mondial à la FIFA. Le pilotage opérationnel sera assuré par l’ancien gardien suisse Pascal Zuberbühler et par Tom Gardner, responsable de l’équipe Analyse des performances et tendances du football.

Un panel composé d’anciens internationaux

Le groupe réunira plusieurs anciens joueurs et entraîneurs internationaux : Otto Addo, Tobin Heath, Jurgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope, Aron Winter et Pablo Zabaleta.

Installé entre Miami, Dallas et Manchester, ce groupe travaillera avec des analystes, des spécialistes des données et des ingénieurs capables de traiter en temps réel un volume important d’informations issues de six angles de caméra pour chaque rencontre.

Intelligence augmentée et analyses en temps réel

La FIFA souhaite développer un système d’« intelligence augmentée dans le football » afin de proposer des analyses enrichies par des visuels en réalité augmentée et des indicateurs tactiques inédits.

Ces contenus seront diffusés pendant et après les matches afin de fournir des données détaillées aux équipes, aux joueurs et au public.

Selon Arsène Wenger, ce dispositif doit permettre « d’identifier les tendances du jeu » et de préparer les futures générations aux évolutions du football moderne. Il a également insisté sur l’objectif de combiner expertise technique et exploitation des données.

Les supporters auront accès aux analyses

Pour la première fois, les supporters pourront suivre les analyses du Groupe d’étude technique en temps réel via les réseaux sociaux et la chaîne YouTube du Centre de ressources techniques de la FIFA.

Le groupe sera également chargé de désigner les lauréats des distinctions individuelles attribuées à l’issue du tournoi.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la FIFA d’intégrer davantage la technologie et l’analyse de données au fonctionnement de la Coupe du monde 2026.