Le FC Barcelone a renforcé sa position de leader du Championnat d’Espagne après sa victoire contre le Real Madrid (2-0), dimanche, lors de la 35e journée de Liga. Avec 91 points, le club catalan possède désormais une avance confortable sur son rival madrilène, deuxième avec 77 unités.

Ce succès dans le Clasico constitue l’un des moments forts de la journée et rapproche un peu plus Barcelone du titre à trois journées de la fin de saison.

L’Atlético Madrid surpris à domicile

Derrière les deux premiers, la lutte pour les places européennes reste ouverte. L’Atlético Madrid a été battu à domicile par le Celta Vigo (1-0), un résultat qui profite à plusieurs concurrents directs.

Le Villarreal conserve sa troisième place malgré son match nul sur la pelouse de Majorque (1-1). Avec 69 points, le club reste solidement installé sur le podium.

Le Betis Séville a ramené un point de son déplacement chez la Real Sociedad (2-2) et conserve la cinquième place du classement.

Valence et Séville se relancent

Le Valence a signé une victoire importante sur le terrain de l’Athletic Bilbao (1-0), tandis que le Séville FC s’est imposé face à l’Espanyol Barcelone (2-1).

Dans les autres rencontres, Levante a dominé Osasuna (3-2), alors que Elche et Alavés se sont neutralisés (1-1).

Le match entre le Rayo Vallecano et Gérone s’est terminé sur un score de parité (1-1), tout comme la rencontre entre le Real Oviedo et Getafe (0-0).

Le maintien reste indécis

En bas de classement, plusieurs équipes restent sous pression. Real Oviedo demeure dernier avec 29 points, tandis que Levante, Alavés et Gérone continuent de lutter pour éviter la relégation.

À trois journées de la fin, la Liga reste marquée par des enjeux importants aussi bien pour le titre que pour les places européennes et le maintien.