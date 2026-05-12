L’Inter Milan a consolidé sa première place au classement du Championnat d’Italie à l’issue de la 36e journée de Serie A. Large vainqueur de la Lazio Rome (3-0), le club lombard compte désormais 85 points et prend une avance importante sur ses poursuivants à deux journées de la fin.

Dans le même temps, le Naples, deuxième avec 70 points, a subi un revers à domicile face à Bologne (2-3). Ce résultat réduit encore les chances napolitaines dans la course au titre.

La Juventus reste sur le podium

La Juventus Turin conserve la troisième place grâce à sa courte victoire sur la pelouse de Lecce (1-0). Le club turinois totalise 68 points.

La lutte pour les places européennes reste particulièrement serrée derrière le podium. L’AC Milan, battu à domicile par l’Atalanta Bergame (2-3), reste quatrième avec 67 points, à égalité avec l’AS Rome, vainqueur de Parme (3-2).

Le Côme poursuit également sa bonne dynamique après son succès sur le terrain de Vérone (1-0). Avec 65 points, le club reste au contact des places européennes.

Bologne relance sa saison

Le succès de Bologne à Naples constitue l’un des résultats marquants de cette journée. Le club grimpe à la huitième place avec 52 points.

De son côté, l’Udinese s’est imposé à Cagliari (2-0), tandis que le Torino a dominé Sassuolo (2-1) en ouverture de la journée.

La rencontre entre la Fiorentina et le Genoa s’est achevée sur un match nul sans but.

Le bas du classement reste sous tension

En bas de tableau, la victoire de la Cremonese contre Pise (3-0) maintient le suspense dans la lutte pour le maintien.

Vérone et Pise occupent toujours les deux dernières places du classement avec respectivement 20 et 18 points.

À deux journées de la fin, la Serie A reste marquée par plusieurs enjeux, entre course au titre, qualification européenne et bataille pour éviter la relégation.