Le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu, lundi, au siège du ministère, avec l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte en Tunisie, Bassem Hassan.

Les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines économique, culturel et consulaire ont été au centre de l’entrevue, indique un communiqué du département.

L’entretien Elle a été, en outre, l’occasion d’aborder la coordination diplomatique autour des questions arabes, islamiques, africaines et méditerranéennes d’intérêt commun et les préparatifs en prévision des prochaines échéances bilatérales.

Les deux parties ont, dans ce sens, examiné les moyens de renforcer davantage cette coopération, à la lumière des recommandations de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, tenue en Égypte en septembre 2025.