La FIFA a dévoilé lundi la composition d’un Groupe d’étude technique chargé d’analyser l’ensemble des 104 matches de la Coupe du Monde 2026, une première dans l’histoire du tournoi, avec l’ambition de fournir au public, aux équipes et aux joueurs les analyses et données de performance “les plus pointues” jamais produites durant un Mondial.

Placé sous la direction d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, et piloté opérationnellement par l’ancien gardien suisse Pascal Zuberbühler et Tom Gardner, responsable de l’équipe Analyse des performances et tendances du football, ce panel réunira dix anciens internationaux et entraîneurs de renom: Otto Addo, Tobin Heath, Jürgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope, Aron Winter et Pablo Zabaleta.

Basé entre Miami, Dallas et Manchester, le groupe s’appuiera sur une équipe d’analystes, de spécialistes des données et d’ingénieurs capables de traiter en temps réel des milliers d’informations issues de six angles de caméra pour chaque rencontre.

La FIFA entend ainsi proposer, grâce à son service d'”intelligence augmentée dans le football”, des analyses enrichies de visuels en réalité augmentée et d’indicateurs tactiques inédits diffusés pendant et après les matches.

“Le Groupe d’étude technique permet d’identifier les tendances du jeu, de préparer les générations futures aux évolutions du football et de contribuer à rendre ce sport plus passionnant”, a déclaré M. Wenger, soulignant la volonté de conjuguer expertise technique et exploitation massive des données.

Pour la première fois, les supporters auront également accès en temps réel aux analyses du groupe via les réseaux sociaux et la chaîne YouTube du Centre de ressources techniques de la FIFA, où seront publiées les conclusions détaillées de ses travaux tout au long de la compétition.

Le Groupe d’étude technique sera aussi chargé de désigner les lauréats des récompenses individuelles remises à l’issue du tournoi.