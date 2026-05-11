Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé que des quantités de pluie sont attendues, au cours de ce mois de mai dans la plupart des zones de production, ce qui pourrait contribuer à l’apparition et à la propagation de la maladie du « mildiou » dans les champs de pommes de terre, de tomates de saison et de cucurbitacées, en particulier, avec la persistance de températures modérées.

Compte tenu de la gravité de cette maladie épidémique et de sa rapidité de propagation, le département de l’agriculture a recommandé aux producteurs d’intervenir rapidement par un traitement préventif ou curatif, en utilisant l’un des fongicides autorisés à cet effet, selon un communiqué publié, lundi, par le ministère de l’agriculture.

Les agriculteurs sont appelés à surveiller régulièrement leurs champs et à veiller à renouveler le traitement chaque fois que les conditions climatiques sont favorables à l’apparition du « mildiou », tout en tenant compte de la durée d’efficacité du pesticide utilisé avant de renouveler le traitement.

Le ministère de l’agriculture a appelé, en outre, au respect de la règle de rotation entre les différentes familles chimiques de pesticides autorisés contre le « mildiou », afin que le champignon pathogène n’acquière pas de résistance à l’un d’entre eux, en plus de s’assurer de l’utilisation de « pulvérisateurs » spécifiques pour le traitement fongicide.

Pour plus d’informations, les agriculteurs sont invités à contacter les services régionaux, a encore indiqué la même source.