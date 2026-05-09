Le match de Serie A opposant Lecce à la Juventus Turin se déroulera le samedi 9 mai 2026 dans le cadre de la 36e journée du championnat italien. La rencontre se jouera au stade Via del Mare, l’enceinte du club de Lecce.

Le coup d’envoi sera donné à 20h45 (heure locale), et les supporters des deux équipes devront être prêts pour suivre ce choc important de fin de saison. Cette affiche mettra aux prises Lecce, qui tentera de bien figurer à domicile, et la Juventus Turin, engagée dans la course aux premières places du classement.

La diffusion en direct du match sera assurée par la plateforme DAZN, détentrice des droits de la Serie A. Les abonnés pourront donc suivre l’intégralité de la rencontre en streaming, en direct depuis leur télévision, ordinateur ou application mobile.

Ce match promet une confrontation intense entre deux équipes aux objectifs différents mais avec un fort enjeu sportif.