Résultats des rencontres comptant pour la 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel, disputées vendredi :

. Vendredi 8 mai

Au Bardo:

Stade Tunisien 0

US Ben Guerdane 0

Au Kram :

AS Soliman 1 Boubacar Diarra (43)

AS Gabès 0

A Béja:

O. Béja 2 Cherif Camara (45), Islem Chalghoumi (75 sp)

JS Omrane 1 Bilel Mgannem (69)

A Kairouan:

JS Kairouan 1 Bangaly Cissé (90+7 sp)

US Monastir 0

. Samedi 9 mai

Au Kram :

AS Marsa

CS Sfaxien

A Sousse:

Etoile du Sahel

CA Bizertin

A Zarzis:

ES Zarzis

ES Métlaoui

. Dimanche 10 mai

A Radès:

Espérance ST

Club Africain

Classement : Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 62 28 18 8 2 41 9 +32

2. Espérance ST 60 28 17 9 2 44 10 +34

3. CS Sfaxien 56 28 16 8 4 37 12 +25

4. Stade Tunisien 45 29 11 12 6 27 14 +13

5. US Monastir 42 29 10 12 7 25 18 +07

6. ES Métlaoui 39 28 9 12 7 19 24 -05

7. Etoile du Sahel 38 28 10 8 10 26 27 -01

8 ES Zarzis 35 28 9 8 11 27 28 -01

9. US Ben Guerdane 35 29 8 11 10 18 21 -03

10. JS Omrane 35 29 10 5 14 22 31 -09

11. AS Marsa 34 28 11 1 16 24 28 -04

12. CA Bizertin 33 28 8 9 11 18 26 -08

13. O. Béja 31 29 9 4 16 17 38 -21

14. JS Kairouan 30 29 9 3 17 20 41 -21

15. AS Soliman 27 29 6 9 14 15 28 -13 Reléguée en Ligue 2

16. AS Gabès 18 29 3 9 17 11 36 -25 Relégué en Ligue 2