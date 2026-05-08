Résultats des rencontres comptant pour la 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel, disputées vendredi :
. Vendredi 8 mai
Au Bardo:
Stade Tunisien 0
US Ben Guerdane 0
Au Kram :
AS Soliman 1 Boubacar Diarra (43)
AS Gabès 0
A Béja:
O. Béja 2 Cherif Camara (45), Islem Chalghoumi (75 sp)
JS Omrane 1 Bilel Mgannem (69)
A Kairouan:
JS Kairouan 1 Bangaly Cissé (90+7 sp)
US Monastir 0
. Samedi 9 mai
Au Kram :
AS Marsa
CS Sfaxien
A Sousse:
Etoile du Sahel
CA Bizertin
A Zarzis:
ES Zarzis
ES Métlaoui
. Dimanche 10 mai
A Radès:
Espérance ST
Club Africain
Classement : Pts J G N D BP BC Dif
1. Club Africain 62 28 18 8 2 41 9 +32
2. Espérance ST 60 28 17 9 2 44 10 +34
3. CS Sfaxien 56 28 16 8 4 37 12 +25
4. Stade Tunisien 45 29 11 12 6 27 14 +13
5. US Monastir 42 29 10 12 7 25 18 +07
6. ES Métlaoui 39 28 9 12 7 19 24 -05
7. Etoile du Sahel 38 28 10 8 10 26 27 -01
8 ES Zarzis 35 28 9 8 11 27 28 -01
9. US Ben Guerdane 35 29 8 11 10 18 21 -03
10. JS Omrane 35 29 10 5 14 22 31 -09
11. AS Marsa 34 28 11 1 16 24 28 -04
12. CA Bizertin 33 28 8 9 11 18 26 -08
13. O. Béja 31 29 9 4 16 17 38 -21
14. JS Kairouan 30 29 9 3 17 20 41 -21
15. AS Soliman 27 29 6 9 14 15 28 -13 Reléguée en Ligue 2
16. AS Gabès 18 29 3 9 17 11 36 -25 Relégué en Ligue 2