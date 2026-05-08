Le musée océanographique de Salammbô (Dar El Hout à Carthage) et les réserves naturelles, dans les différentes régions du pays, seront ouverts au public, gratuitement, du lundi 11 mai au dimanche 17 mai courant, a annoncé, vendredi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée nationale de l’agriculture, placée sous le thème « La sécurité alimentaire est un choix, pas une option », permettra d’offrir aux familles, aux étudiants et aux élèves l’opportunité de découvrir les espaces scientifiques, culturels et environnementaux, relevant du département de l’Agriculture, ainsi que de faire connaître et de valoriser le patrimoine marin et environnemental national.