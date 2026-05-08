Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, l’ ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie en Tunisie, Ali Ould Sidi Ali, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Cette rencontre a été l’occasion pour le ministre de souligner la solidité des relations fraternelles et historiques unissant les deux pays frères, ainsi que la volonté constante de poursuivre l’action commune afin de les porter aux plus hauts niveaux et de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, selon un communiqué publié par le département.

Le ministre a, également, insisté sur l’importance de développer les cadres de coopération économique et de préserver les investissements communs en tant qu’illustration du partenariat tuniso-mauritanien.

De son côté, l’ambassadeur mauritanien a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités tunisiennes pour le soutien et la coopération dont il a bénéficié tout au long de sa mission, tout en réaffirmant l’attachement de son pays à poursuivre le renforcement des relations de coopération bilatérale, à élargir leurs domaines et à accorder l’attention nécessaire à la concrétisation des échéances bilatérales dans les meilleurs délais possibles.