La Fédération tunisienne de handball a annoncé que le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Tunisie 2025-2026 aura lieu le jeudi 14 mai à partir de 15h à Radio Jeunes.

Le tirage concernera plusieurs catégories : les seniors garçons et filles, les juniors filles ainsi que les cadettes. Cette étape interviendra après les quarts de finale programmés vendredi et samedi.

Des affiches attendues en quarts de finale

Les quarts de finale débuteront vendredi 8 mai avec une affiche entre l’Espérance de Tunis et l’Étoile du Sahel. La rencontre se jouera à la salle Zouaoui à partir de 18h00.

Trois autres matches sont programmés samedi 9 mai.

À Béni Khiar, l’EBS Béni Khiar recevra le Club Africain à 16h00. Au même horaire, le Stade Tunisien affrontera le CS Sakiet Ezzit à la salle du Bardo.

Le dernier quart de finale opposera l’AS Hammamet au SC Moknine à la salle de Hammamet.

Une étape importante avant le dernier carré

Ces rencontres permettront de déterminer les équipes qualifiées pour les demi-finales de l’édition 2025-2026 de la Coupe de Tunisie.

Le tirage du 14 mai définira ensuite les affiches du dernier carré dans les différentes catégories concernées par la compétition.