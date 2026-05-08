Le premier tour du Masters 1000 de Rome a réservé plusieurs surprises jeudi, avec les éliminations de Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini, battus dès leur entrée en lice.

Machac domine Tsitsipas

Le Tchèque Tomas Machac a signé l’un des résultats marquants de la journée en éliminant Tsitsipas en deux sets (6-4, 7-6).

Le Grec a résisté dans la seconde manche avant de céder dans le tie-break, sans parvenir à inverser la dynamique du match.

Cette sortie précoce constitue un revers important pour Tsitsipas sur la terre battue romaine.

Berrettini battu devant son public

L’Italien Matteo Berrettini a lui aussi quitté prématurément le tournoi après une défaite nette contre l’Australien Alexei Popyrin (6-2, 6-3).

Popyrin a maîtrisé la rencontre du début à la fin face à un Berrettini en difficulté devant son public.

Cilic et Garin assurent

Le Croate Marin Cilic a validé sa qualification en battant l’Américain Marcos Giron en deux sets (7-5, 6-4).

Le Chilien Cristian Garin a également franchi le premier tour après une victoire accrochée contre l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (7-6, 7-5).

L’Espagnol Roberto Bautista Agut a dû s’employer face à l’Italien Francesco Maestrelli avant de s’imposer en deux manches, dont un tie-break dans le second set.

Plusieurs matchs disputés en trois sets

Plusieurs rencontres ont nécessité une manche décisive. Le Géorgien Nikoloz Basilashvili a éliminé l’Espagnol Daniel Merida (6-4, 2-6, 6-3).

Le Français Giovanni Mpetshi Perricard s’est imposé contre le Britannique Jacob Fearnley après un match accroché conclu en trois sets.

Le Belge Alexander Blockx a également renversé l’Italien Federico Cinà après la perte du premier set.

Le Masters 1000 de Rome poursuit ainsi son premier tour avec plusieurs éliminations notables et des rencontres souvent disputées jusqu’au bout.