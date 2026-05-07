Le Los Angeles FC a été éliminé mercredi en demi-finale de la Coupe des champions Concacaf après une lourde défaite face au Deportivo Toluca (4-0). Malgré son succès 2-1 au match aller, le club américain n’a pas résisté à la domination mexicaine au retour.

Toluca domine la rencontre

À domicile, Toluca a rapidement pris le contrôle du match et multiplié les occasions. Le gardien français Hugo Lloris a retardé l’échéance grâce à plusieurs interventions décisives, permettant au LAFC de rejoindre la pause sur un score nul et vierge.

La rencontre a basculé dès le retour des vestiaires. Le Brésilien Helinho a ouvert le score sur penalty à la 49e minute, prenant Lloris à contre-pied.

Quelques minutes plus tard, Everardo Lopez a doublé la mise d’une frappe lointaine puissante à la 58e minute, accentuant la pression sur le club californien.

Une fin de match à sens unique

Déjà en difficulté durant toute la rencontre, le LAFC a également été sauvé à plusieurs reprises par ses montants. La situation s’est encore compliquée après l’expulsion du défenseur Ryan Porteous à la 86e minute.

En supériorité numérique, Toluca a définitivement fait la différence dans le temps additionnel. Paulinho a inscrit deux buts coup sur coup (90+2 et 90+4), profitant d’une défense américaine en grande difficulté.

Le score cumulé de la double confrontation bascule ainsi largement en faveur du club mexicain, vainqueur 5-2 sur l’ensemble des deux matches.

Une finale 100 % mexicaine

Grâce à ce succès, Deportivo Toluca disputera la finale de la Coupe des champions Concacaf le 30 mai face aux Tigres UANL.

Les Tigres de Monterrey avaient validé leur qualification mardi après leur victoire contre le Nashville SC.

Cette finale opposera donc deux clubs mexicains après l’élimination successive des représentants de la MLS au stade des demi-finales.