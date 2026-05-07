Le premier tour du Masters 1000 de Rome a offert plusieurs rencontres disputées mercredi, avec notamment l’élimination du Polonais Hubert Hurkacz par l’Allemand Yannick Hanfmann au terme d’un match en trois sets.

Hanfmann renverse Hurkacz

Yannick Hanfmann a signé l’une des performances marquantes de la journée en battant Hubert Hurkacz après plus de deux heures de jeu. Battu dans le tie-break du premier set, l’Allemand a ensuite repris l’ascendant pour s’imposer 6-7, 7-6, 6-2.

Le match a basculé dans la deuxième manche, remportée par Hanfmann au tie-break avant une troisième manche largement dominée.

Svajda s’en sort après un départ difficile

L’Américain Zachary Svajda a lui aussi dû puiser dans ses ressources pour rejoindre le deuxième tour. Nettement dominé dans la première manche face à l’Argentin Marco Trungelliti (0-6), il a ensuite inversé la tendance pour l’emporter 6-4, 7-6.

Le Kazakh Alexander Shevchenko a également validé sa qualification après une rencontre accrochée contre l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (6-3, 4-6, 7-6).

Arnaldi qualifié devant son public

L’Italien Matteo Arnaldi a assuré l’essentiel devant son public en dominant l’Espagnol Jaume Munar en trois sets (6-3, 3-6, 6-3).

Le Portugais Nuno Borges a, de son côté, signé l’une des victoires les plus nettes du jour en battant le Néerlandais Jesper de Jong 6-3, 6-0.

Même constat pour le Bosniaque Damir Dzumhur, vainqueur du Français Adrian Mannarino en deux sets secs (6-4, 6-0).

Des matchs serrés dès le premier tour

Plusieurs rencontres ont été disputées jusqu’au troisième set. L’Australien Aleksandar Vukic a battu l’Américain Patrick Kypson (6-3, 5-7, 6-0), tandis que l’Allemand Daniel Altmaier a pris le dessus sur le Chinois Zhang Zhizhen après deux tie-breaks disputés (4-6, 7-6, 6-4).

L’Argentin Sebastian Baez a également dû batailler pour éliminer l’Américain Jenson Brooksby en deux sets très accrochés, dont un tie-break remporté 10 points à 8.

Le tournoi romain poursuit ainsi son premier tour avec plusieurs favoris déjà sous pression dès leur entrée en lice.