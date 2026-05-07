Le premier tour du tournoi WTA 1000 de Rome a livré plusieurs résultats marquants mercredi, avec des qualifications solides pour Jelena Ostapenko, Maria Sakkari et Tatjana Maria.

Ostapenko et Maria expéditives

La Lettone Jelena Ostapenko a signé l’une des performances les plus autoritaires de la journée en dominant l’Italienne Lucrezia Stefanini en deux sets secs (6-0, 6-1).

Même scénario pour l’Allemande Tatjana Maria, qui n’a laissé aucune chance à la Polonaise Magda Linette, balayée 6-0, 6-3.

La Tchèque Katerina Siniakova s’est également qualifiée sans difficulté après sa victoire face à la Française Lois Boisson (6-2, 6-3).

Sakkari renverse Tagger

La Grecque Maria Sakkari a dû batailler davantage pour valider son billet pour le deuxième tour. Battue dans la première manche par l’Autrichienne Lilli Tagger, elle a ensuite repris le contrôle du match pour s’imposer 5-7, 6-3, 6-0.

L’Américaine Taylor Townsend a également assuré sa qualification après un succès maîtrisé contre l’Italienne Nuria Brancaccio (6-3, 6-2).

Jeanjean crée la surprise

La Française Léolia Jeanjean a signé l’une des surprises du jour en éliminant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Jeanjean s’est imposée en deux sets serrés (7-6, 6-4).

Autre qualification remarquée, celle de la Philippine Alexandra Eala, victorieuse de la Polonaise Magdalena Frech au terme d’un match disputé en trois manches (6-0, 3-6, 6-4).

Des matchs accrochés au premier tour

Plusieurs rencontres ont nécessité trois sets. La Suissesse Rebeka Masarova a pris le dessus sur la Russe Oksana Selekhmeteva (7-5, 5-7, 6-1), tandis qu’Anastasia Potapova a éliminé Dalma Galfi après un retournement de situation (5-7, 6-2, 6-4).

L’Allemande Eva Lys a aussi dû s’employer pour battre la Britannique Katie Boulter (6-4, 3-6, 6-4).

Le tournoi romain poursuit ainsi son premier tour avec plusieurs têtes d’affiche déjà qualifiées et quelques surprises notables dans le tableau féminin.