Une visite pédagogique de terrain au profit d’un groupe d’étudiants de l’Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Kairouan (ISSAT Kairouan) a été organisée, mercredi, à la centrale photovoltaïque située dans la zone industrielle de Sbikha (gouvernorat de Kairouan).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement du lien entre les enseignements académiques et leur application pratique dans la spécialité « production et transport de l’énergie électrique ».

Le directeur de l’ISSAT Kairouan, Ayachi Rachdi, a indiqué, à l’Agence TAP, que cette visite a porté, dans son volet pratique, sur la découverte des composantes techniques de la centrale.

Les étudiants ont ainsi pris connaissance des mécanismes de fonctionnement des panneaux solaires, des onduleurs et des postes de transformation, ainsi que des systèmes de supervision et de contrôle numérique garantissant la continuité de la production.

Ils ont également été sensibilisés aux méthodes de gestion des contraintes climatiques afin d’assurer un rendement optimal des capteurs solaires.

Le responsable a précisé que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’établissement sur son environnement économique.

Les étudiants ont exprimé un vif intérêt pour les informations de terrain, notamment en ce qui concerne les innovations visant à améliorer le rendement et à réduire les pertes énergétiques, ce qui leur a permis de mieux appréhender les perspectives professionnelles liées aux énergies propres en Tunisie.