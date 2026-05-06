La Tunisie a réaffirmé son soutien indéfectible à l’unité, à la sécurité et à l’intégrité territoriale de la Somalie, lors d’une rencontre tenue mercredi entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et le nouvel ambassadeur de Somalie en Tunisie, Yusuf Ahmed Hassan.

Lors de cet entretien au siège du département, Nafti a souligné la solidarité de la Tunisie avec la Somalie dans ses efforts visant à parvenir à une stabilité durable, tout en rejetant toute atteinte à son unité territoriale, conformément aux résolutions de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), de la Ligue des États arabes et de l’Union africaine (UA).

Le ministre a également mis en avant la volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, et de l’étendre à d’autres secteurs vitaux.

De son côté, le diplomate somalien, qui a remis une copie de ses lettres de créance avec résidence à Alger, a exprimé la reconnaissance de son pays pour les positions tunisiennes et affirmé sa détermination à faire évoluer les relations fraternelles entre les deux pays.