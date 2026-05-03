Le match de Serie A entre la Juventus Turin et l’Hellas Vérone se disputera le dimanche 3 mai 2026 à 18h00 à l’Allianz Stadium.

Cette rencontre de la 35e journée oppose une Juventus en quête de consolidation de sa place dans le haut du classement pour une qualification en Ligue des Champions, à une équipe de Vérone en grande difficulté, actuellement engagée dans la lutte pour le maintien.

Les Turinois arrivent en confiance, portés par une bonne dynamique et une défense solide, tandis que Vérone traverse une période compliquée avec des résultats négatifs récents.

Le match sera diffusé en direct à 18h00 sur la chaîne DAZN.