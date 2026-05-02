Le match entre Arsenal FC et Fulham FC se déroulera ce samedi 2 mai 2026, dans le cadre de la 35e journée de Premier League.

Les supporters des deux équipes pourront suivre ce derby londonien en fin d’après-midi. Arsenal visera une victoire importante dans la course à ses objectifs de fin de saison, tandis que Fulham tentera de créer la surprise face à un adversaire de haut niveau.

Le coup d’envoi sera donné à 18h30 à l’Emirates Stadium. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ ainsi que sur Canal+ Live 2.