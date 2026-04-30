Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, au Palais de Carthage, avec le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont présenté au chef de l’Etat un exposé de leur participation aux travaux des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du groupe de la Banque mondiale (BM), rapporte un communiqué de la présidence de la République.

Au cours de cet entretien, le chef de l’État a réaffirmé que la Tunisie en s’appuyant sur ses propres choix nationaux et sur la politique du compter-sur-soi est parvenue à enregistrer des résultats probants, dont notamment, la maîtrise de l’inflation et l’amélioration des indicateurs de croissance.

Le président Saïed a toutefois mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer à traduire ces performances macroéconomiques dans le quotidien du citoyen Tunisien, notamment, lors de l’exercice de des droits fondamentaux à la santé, au transport, à l’éducation et à la protection sociale.

Tout en réaffirmant son attachement indéfectible au respect de la souveraineté nationale, le chef de l’Etat a rappelé que la Tunisie ne se soumettrait jamais à aucun « diktat » ni à “aucune pression extérieure”, appelant à ce que “la voix de notre pays soit portée haut et avec clarté” lors des différentes conférences et manifestations internationales.

Il a à ce propos fustigé les détracteurs de la Tunisie qui parient encore sur l’échec des politiques de l’État, saluant la « cohésion » et la “conscience élevée” dont fait preuve le peuple tunisien, ce qui lui a permis de déjouer leurs tentatives et projets suspects.

Lorsqu’il est question de faire prévaloir l’intérêt supérieur de la patrie sur toute autre considération, le peuple Tunisien a été toujours au rendez-vous pour répliquer aux allégations des “sceptiques” et démontrer qu’il est capable de réaliser “l’impossible”, a fait savoir le chef de l’Etat.

En marge de cette réunion, le gouverneur de la BCT a remis au président de la République les états financiers de cette institution pour l’exercice 2025 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, lit-on encore de même source.