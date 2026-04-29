Le coup d’envoi de la 22e édition du Salon méditerranéen des productions animales et de l’élevage “Pamed Expo 2026” a été donné, mardi, au Centre d’exposition de La Medina à Yasmine Hammamet (gouvernorat de Nabeul).

Le salon se poursuit du 28 avril au 1er mai, avec la participation de 300 entreprises opérant dans les domaines de l’élevage et de l’alimentation animale, ainsi que de plusieurs startups actives dans des secteurs liés à l’agriculture, issues de 15 pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie.

La chargée de communication du salon, Rim Bouzgarrou a indiqué à la TAP que cet événement est principalement destiné aux professionnels des secteurs de l’élevage, de l’alimentation et de la santé animale. Il constitue une opportunité importante pour établir des contacts entre professionnels et investisseurs, en vue de conclure des partenariats en Tunisie et à l’international ainsi que pour présenter les dernières technologies et équipements utilisés dans l’élevage, notamment dans le secteur avicole.

Le salon se distingue par un programme scientifique riche, organisé tout au long de l’événement, comprenant notamment 11 conférences animées par des spécialistes et experts dans les domaines de l’élevage, de la production avicole, de la production laitière, de la santé animale, des médicaments vétérinaires et de l’industrie des aliments pour bétail, a souligné la même source.

Selon Bouzgarrou, le salon, qui accueille à chaque édition près de 5000 visiteurs, principalement des professionnels, ambitionne cette année d’élargir son rayonnement afin d’attirer un plus grand nombre d’éleveurs, de vétérinaires ainsi que d’étudiants et de chercheurs dans les domaines de l’élevage et de l’alimentation animale.

Le programme scientifique comprend également une série de conférences portant notamment sur divers thèmes dont “la production et la consommation des produits avicoles et tendances des marchés à l’échelle mondiale et dans la région du Maghreb”, “l’interaction entre nutrition et santé animale” et “le rôle de la nutrition dans l’élevage avicole durable et la protection de l’environnement”.