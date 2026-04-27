Désignation des arbitres de la 24e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue lundi et mardi (tous les matches démarrent à 15h30) :

POULE A

– Lundi 27 avril

A Ben Arous :

SC Ben Arous – AS Mégrine arb : Hassène Selmi

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – SA Menzel Bourguiba arb : Abdessalem Mani

A Boussalem :

US Boussalem – AS Agareb arb : Khaled Gouider

A Msaken :

CS Msaken – Sfax RS arb : Houcème Boularès

A Mahdia :

EM Mahdia – US Tataouine arb : Khalil Jerii

A Bouhajla :

BS Bouhajla – CS Chebba arb : Mehrez Melki

A Sfax (2 mars) :

OC Kerkennah – ES Hammam-Sousse arb : Bassem Belaïd

POULE B

– Mardi 28 avril

A Kalaa Sghira :

Kalaa Sport – CS Redeyef arb : Ahmed Dhaouadi

A Moknine :

SC Moknine – US Ksour Essef arb : Houcème Belhaj Ali

A Bir Lahfey :

O. Sidi Bouzid – CS Korba arb : Iheb Ben Kilani

A Kasserine :

AS Kasserine – S. Gabésien arb : Badis Ben Salah

A Sakiet Eddaïer :

PS Sakiet Eddaïer – AS Jelma arb : Seif Ouertani

A Bouchamma :

ES Bouchamma – AS Ariana arb : Jasser Guirat

A Gafsa :

EGS Gafsa – Jendouba Sport arb : Radhouane Belouaer