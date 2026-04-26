Résultats et classement à l’issue des matches de la 2e journée de la Conférence Sahara de la Basket-ball Africa League (BAL), disputés dimanche à Rabat.

Résultats :

Conférence Sahara

26 avril :

AS Ville (Sénégal) – Al Ahly (Égypte) 72-76

Maktown Flyers (Nigeria) – FUS Rabat (Maroc) 72-97

25 avril 2026

JCA Kings (Côte d’Ivoire) – Maktown Flyers (Nigeria) 68-76

Club Africain (Tunisie) – Al Ahly (Égypte) 69-68

24 avril 2026

Club Africain (Tunisie) – AS Ville (Sénégal) 85-79

FUS Rabat (Maroc) – JCA Kings (Côte d’Ivoire) 85-55

Classement PTS J

1. FUS Rabat 4 2

2. C.Africain 4 2

3. Al Ahly 3 2

4. Maktown Fl. 3 2

5. AS Ville Dakar 2 2

5. JCA Kings 2 2

Restent à jouer :

28 avril 2026

19h00 : Club Africain – Jeunesse d’Abidjan (Côte d’Ivoire)

29 avril 2026

16h00 : Maktown Flyers (Nigeria) – Al Ahly (Egypte)

19h00 : AS Ville (Sénégal) – FUS Rabat (Maroc)

1er mai 2026

15h00 : Club Africain (Tunisie) – Maktown Flyers (Nigeria)

18h00 : Al Ahly (Égypte) – JCA Kings (Côte d’Ivoire)

2 mai 2026

15h00 : JCA Kings (Côte d’Ivoire) – AS Ville (Sénégal)

18h00 : Club Africain (Tunisie) – FUS Rabat (Maroc).

3 mai 2026

15h00 : AS Ville (Sénégal) – Maktown Flyers (Nigeria)

18h00 : Al Ahly (Égypte) – FUS Rabat (Maroc)

NB : A l’issue de cette phase de groupes, les quatre meilleures équipes accèderont aux quarts de finale, où elles croiseront les qualifiés de la Conférence Kalahari (1. RSBB Tigers, 2. Petro Luanda, 3. Al-Ahly Benghazi, 4. Dar City).