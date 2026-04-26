La 26e journée du championnat de la Ligue 1 tunisienne a livré son verdict après les matches disputés dimanche. Le Club Africain s’impose face à la JS Kairouan (2-0) et consolide sa position en tête avec 58 points.

À Radès, Hamza Khadhraoui (10e) et Firas Chaouat (83e) ont assuré le succès des Clubistes, qui conservent deux longueurs d’avance sur leur poursuivant direct.

L’Espérance Sportive de Tunis tenue en échec, le CS Sfaxien reste au contact

L’Espérance Sportive de Tunis a été accrochée sur la pelouse du CA Bizertin (1-1). Kouceila Boualia a ouvert le score (50e), avant l’égalisation de Wassim Chihi (57e).

De son côté, le CS Sfaxien s’est imposé à domicile face au Stade Tunisien (1-0), grâce à un penalty d’Omar Ben Ali (39e). Les Sfaxiens occupent la troisième place avec 52 points.

Victoires importantes en milieu de tableau

L’ES Zarzis a dominé l’Olympique de Béja (2-0), avec des réalisations de Naman Keita (csc, 31e) et Adepoju Oluwaseun (64e).

L’US Ben Guerdane s’est également imposée face à l’US Monastir (2-0), grâce à Borhene Hakimi (58e) et Abdelwaheb Bakhouche (65e).

Résultats serrés pour plusieurs rencontres

Plusieurs matches ont été disputés. L’AS Gabésien et l’ES Métlaoui se sont neutralisés (1-1).

L’Etoile du Sahel s’est imposée face à l’AS Marsa (1-0), tandis que l’AS Soliman a battu la JS Omrane (1-0).

Classement : duel serré en tête

Au classement, le Club Africain (58 pts) devance l’Espérance ST (56 pts), tandis que le CS Sfaxien (52 pts) complète le podium.

Le Stade Tunisien reste quatrième (44 pts), suivi par l’US Monastir (39 pts) et l’Étoile du Sahel (38 pts).

En bas de tableau, l’AS Gabès ferme la marche avec 18 points, derrière l’AS Soliman (20 pts) et la JS Kairouan (24 pts).