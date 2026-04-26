Mené 3 à 0 à la mi-temps, le Bayern Munich, déjà sacré champion d’Allemagne, a renversé le match de Bundesliga à Mayence pour s’imposer 4 à 3, Harry Kane inscrivant le but de la victoire.

A trois jours de la demi-finale aller de la Ligue des champions à Paris contre le PSG, l’entraîneur du Bayern Vincent Kompany a largement remanié son équipe, qui a été menée de trois buts à la mi-temps, après des réalisations de Dominik Kohr (15e), Paul Nebel (29e) et Sheraldo Becker (45e+2).

Harry Kane (46e), Michael Olise (46e), Jamal Musiala (57e) sont entrés en jeu en seconde période et ont fait basculé la rencontre. Nicolas Jackson a initié la remontée bavaroise (53e), avant qu’Olise n’inscrive un superbe but (73e) d’une frappe enroulée du pied gauche. Musiala a égalisé (81e), puis Kane a offert la victoire au Bayern trois minutes plus tard, inscrivant son 33e but de la saison en Bundesliga, à huit unités du record de Robert Lewandowski (41 en 2020/21).

Les Bavarios comptent 82 points, et peuvent encore égaler le record de 91 points sur une saison établi par le Bayern de Jupp Heynckes en 2012/13, s’ils remportent leurs trois derniers matches de la saison en Bundesliga (contre Heidenheim et Cologne et à Wolsfburg).