Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz ne participera pas à l’édition 2026 de Roland-Garros. Les organisateurs ont annoncé son forfait en raison d’une blessure au poignet droit.

Double tenant du titre, l’Espagnol devait défendre ses sacres acquis en 2024 et 2025 sur la terre battue parisienne. Le tournoi se déroulera du 18 mai au 7 juin, Porte d’Auteuil.

Une décision liée à une blessure persistante

Touché au poignet droit ces dernières semaines, Alcaraz a passé des examens médicaux. Ceux-ci l’ont conduit à privilégier le repos. Son indisponibilité est annoncée au moins jusqu’au mois de juin.

Dans un message relayé par le site officiel du tournoi, le joueur a expliqué : « Après les résultats des tests réalisés aujourd’hui, nous avons décidé qu’il était plus raisonnable d’être prudent et de ne pas participer aux tournois de Rome et de Roland-Garros ». Il évoque également « un moment très difficile ».

Une série de forfaits sur terre battue

Cette décision s’inscrit dans une séquence déjà marquée par plusieurs absences. Le joueur de 23 ans avait renoncé au tournoi de Barcelone puis au Masters 1000 de Madrid, toujours en raison de cette blessure.

Son absence à Roland-Garros constitue une première depuis 2021. Elle met fin à sa tentative de conserver un titre remporté lors des deux dernières éditions.

Un palmarès déjà étoffé

Malgré ce forfait, Alcaraz dispose d’un palmarès important. Il compte plusieurs titres du Grand Chelem, dont l’US Open 2022 et Wimbledon en 2023 et 2024, en plus de ses deux victoires à Paris.

Son absence ouvre la compétition à d’autres prétendants pour l’édition 2026, dont le coup d’envoi est prévu mi-mai.