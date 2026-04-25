Les visiteurs du Palais des expositions du Kram peuvent découvrir, tout au long de la 40ème Foire internationale du livre de Tunis (FILT), du 23 avril au 3 mai 2026, l’exposition permanente (salle n° 1) sur les ” Rythme des lettres : la calligraphie en Tunisie, expériences et tendances”, présentant des œuvres réalisées par les élèves du Centre National de la Calligraphie.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur du Centre, Yassine Mokrani, a indiqué que cette exposition a été spécialement conçue pour s’inscrire dans le cadre de la participation du Centre à cette FILT, dont l’orientation générale est consacrée à la calligraphie arabe. Il a précisé que le public peut y admirer 40 œuvres réparties en deux volets avec une première partie comprenant près de 20 créations sur différents supports tels que le cuir, le verre, la céramique et divers types de papier, et 20 autres œuvres exposées au Pavillon du ministère des Affaires culturelles.

Outre cette exposition, le Centre participe aux activités de cette FILT avec trois ateliers consacrés aux arts de la calligraphie.

Le premier est destiné aux enfants pour leur faire découvrir la calligraphie arabe et améliorer leur écriture, tandis que les deux autres s’adressent à différentes tranches d’âge, l’un met en lumière les calligraphies tunisiennes et maghrébines pour mieux les faire connaître, et le second est consacré aux calligraphies orientales. Ces ateliers voient la participation de calligraphes japonais aux côtés des calligraphes tunisiens qui les encadrent.

À propos de l’enseignement dispensé au Centre, M. Mograni a souligné que la formation se concentre sur sept types de calligraphies arabes, à savoir la calligraphie marocaine, la calligraphie tunisienne, la calligraphie Naskh, la calligraphie Thuluth, la calligraphie Ruq’ah, la calligraphie Diwani et la calligraphie persane, ainsi que la calligraphie ornementale islamique.

Chaque année, l’établissement accueille des dizaines d’étudiants de tous âges et niveaux scolaires qui, sur une période de trois ans, acquièrent les compétences nécessaires pour perpétuer ces arts intégrants du patrimoine tunisien et arabe.