La direction générale de l’enseignement primaire au ministère de l’éducation organise, dimanche 26 avril 2026, la rencontre nationale sur les jeux mathématiques et logiques dans les écoles primaires, qui s’inscrit dans le cadre du soutien aux activités pédagogiques visant à développer les capacités cognitives et de créativité chez les élèves.

Des élèves issus de plusieurs commissariats régionaux de l’éducation participeront à cette manifestation, avec une moyenne de deux élèves par commissariat régional sélectionnés à l’échelle régionale, ainsi qu’un nombre d’enseignants dirigeant les clubs de jeux mathématiques et logiques. Cette initiative illustre l’engagement de la famille éducative à soutenir cette approche pédagogique moderne, a souligné un communiqué publié lundi par le ministère de l’éducation.

Le programme de cette rencontre comprend plusieurs ateliers et compétitions en mathématiques et logiques, mise à part les activités visant à découvrir les nouveaux talents et à développer les capacités de concentration chez les élèves.

Le ministère a indiqué que l’ouverture de cette rencontre, qui sera présidée par le ministre de l’éducation Nourredine Nouri, vise à améliorer la qualité de la vie scolaire et les pratiques pédagogiques dans les salles de classe, et à développer les capacités d’analyse chez les élèves.