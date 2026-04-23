Manchester City a pris provisoirement la tête du championnat d’Angleterre en s’imposant sur la pelouse de Burnley (1-0), mercredi, lors de la 34e journée de Premier League. Une victoire qui relègue également les locaux en deuxième division.

Haaland encore décisif

Les Citizens ont fait la différence très tôt dans la rencontre grâce à Erling Haaland, buteur dès la 5e minute. L’attaquant norvégien signe ainsi son 24e but de la saison en championnat.

Malgré une domination globale, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas réussi à se mettre à l’abri et ont laissé Burnley se procurer quelques situations dangereuses en fin de match.

Un duel à distance avec Arsenal

Avec ce succès, Manchester City rejoint Arsenal en tête du classement. Les deux équipes comptent 70 points et une différence de buts identique (+37), mais City prend provisoirement l’avantage grâce au nombre de buts inscrits (66 contre 63).

Arsenal peut repasser devant dès samedi en cas de victoire ou de nul face à Newcastle. Manchester City conserve également un match en retard contre Crystal Palace.

Burnley relégué en Championship

Cette 22e défaite en 34 matches scelle le sort de Burnley, officiellement relégué en Championship. Le club retrouve ainsi la deuxième division, dans une trajectoire marquée par des allers-retours fréquents entre les deux niveaux.

Il s’agit de la troisième relégation en cinq saisons pour les Clarets.

Bournemouth remonte au classement

Dans l’autre rencontre de la soirée, Bournemouth et Leeds se sont quittés sur un match nul (2-2). Les Cherries ont été rejoints dans le temps additionnel.

Le Français Junior Kroupi a inscrit son 11e but de la saison en Premier League. Bournemouth grimpe toutefois à la 7e place et dépasse Chelsea au classement.