L’attaquant du Bayern Munich et de la sélection allemande Serge Gnabry ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Le joueur a annoncé mercredi son forfait en raison d’une déchirure musculaire à la cuisse droite.

Une blessure qui met fin à son Mondial

Dans un message publié sur Instagram, le joueur de 30 ans a confirmé la fin de son aventure mondiale :

« Ces derniers jours ont été difficiles à digérer. Une saison du Bayern qui a encore beaucoup à jouer après avoir assuré un nouveau titre en Bundesliga ce week-end. Quant au rêve de Coupe du monde avec l’Allemagne, il est malheureusement terminé. »

Il a également indiqué vouloir se concentrer sur sa récupération afin de revenir pour la préparation estivale.

Une indisponibilité de plusieurs mois

Le Bayern Munich avait déjà évoqué une absence de longue durée sans préciser de calendrier. Selon la presse allemande, la durée d’indisponibilité pourrait s’étendre de deux à quatre mois. [à vérifier]

Gnabry souffre d’une déchirure de l’adducteur de la cuisse droite.

Un coup dur pour l’Allemagne et le Bayern

Cette blessure prive l’Allemagne d’un élément offensif important à quelques semaines du Mondial prévu du 11 juin au 19 juillet.

Le Bayern Munich, déjà champion d’Allemagne, reste engagé sur plusieurs fronts : la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions.

Le Bayern face à d’autres absences

Pour compenser cette absence, l’entraîneur Vincent Kompany pourra notamment compter sur le retour progressif de Jamal Musiala, remis d’une grave blessure contractée lors du Mondial des clubs 2025.