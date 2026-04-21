L’Ambassade des États-Unis en Tunisie a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’édition 2027 du Programme Fulbright pour Étudiants Étrangers. Ce programme offre aux étudiants et chercheurs tunisiens l’opportunité de poursuivre des études supérieures ou de mener des recherches au sein d’universités américaines accréditées. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2026.

Destiné aux étudiants en master et doctorat, ainsi qu’aux jeunes professionnels et chercheurs, le programme sélectionne ses bénéficiaires sur la base du mérite académique, du potentiel de leadership et de la capacité d’adaptation à la vie aux États-Unis.

Selon l’ambassade américaine, ce programme d’échanges académiques de référence, financé par le gouvernement des États-Unis, s’adresse aux titulaires d’une licence (ou d’un diplôme équivalent) souhaitant poursuivre un master ou un doctorat, ou effectuer un séjour de recherche dans des établissements d’enseignement supérieur américains.

Pour être éligibles, les candidats doivent notamment être de nationalité tunisienne, résider en Tunisie durant tout le processus de sélection, être titulaires d’un diplôme équivalent au bachelor américain (soit quatre années d’études après le baccalauréat), justifier d’un excellent parcours académique et maîtriser la langue anglaise.

La majorité des disciplines est ouverte, à l’exception des filières cliniques telles que la médecine et les soins infirmiers. En revanche, des domaines non cliniques comme la santé publique ou l’administration des services de santé demeurent éligibles.

La bourse Fulbright couvre les frais de scolarité, les frais obligatoires, une allocation mensuelle de subsistance ainsi qu’une couverture d’assurance santé limitée, pour une durée d’une année d’études ou de recherche aux États-Unis.

Les candidats intéressés sont invités à consulter les modalités détaillées et les conditions d’éligibilité sur le site d’Amideast, partenaire chargé de la mise en œuvre du programme. Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne via la plateforme dédiée : httpss://apply.iie.org/ffsp2027.