L’Ambassade de Tunisie au Japon a émis une collection commémorative de quatre timbres-poste à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon, une initiative visant à célébrer ce jubilé et à renforcer la présence culturelle de la Tunisie dans l’archipel nippon.

Sur ses réseaux sociaux, la représentation diplomatique tunisienne a précisé que cette édition philatélique met en valeur trois monuments ancestraux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : l’amphithéâtre romain d’El Jem, la ville de Kairouan en tant que principal centre culturel et religieux du monde islamique, et le site de Dougga, considéré comme l’un des plus importants sites archéologiques romains les mieux conservés d’Afrique du Nord.

Cette initiative culturelle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique bilatéral qui s’est considérablement intensifié depuis l’accueil par la Tunisie de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) en août 2022, générant une dynamique soutenue d’investissements et d’échanges commerciaux jusqu’en 2026.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont enregistré une croissance régulière. À certaines périodes, la Tunisie a même affiché un excédent commercial, soutenu notamment par ses exportations de produits de la mer et de textiles. En 2024, les exportations tunisiennes vers le Japon ont atteint environ 18,6 milliards de yens japonais (soit environ 125 millions de dollars), tandis que les importations tunisiennes en provenance du Japon se sont élevées à environ 11,5 milliards de yens (soit environ 77 millions de dollars).