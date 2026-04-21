Pour célébrer le Mois du patrimoine, qui se tient chaque année du 18 avril au 18 mai, le ministère des Affaires culturelles a annoncé le lancement de la manifestation « La Route des Andalous », qui traversera sept villes tunisiennes au riche patrimoine andalou, partant de la ville de Testour le 18 avril pour clôturer le voyage le 16 mai à Zaghouan.

Cet hommage culturel et patrimonial s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 35ème édition du Mois du patrimoine, placée cette année sous le signe « Patrimoine et Architecture ».

Partant de Testour, cette escapade se poursuivra à El Alia dans le gouvernorat de Bizerte le 21 avril, avant de se rendre à Tebourba dans le gouvernorat de la Manouba le 25 avril, ensuite, cap sur la « citadelle des Andalous » Kalaat landaloss, dans le gouvernorat de l’Ariana le 2 mai.

La Route des Andalous fera ensuite une escale dans la capitale le 9 mai pour ramener les voyageurs vers Soliman dans le gouvernorat de Nabeul le 12 mai. Ce parcours mettant à l’honneur ce riche héritage prendra fin à Zaghouan le 16 mai.