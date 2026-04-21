Dans le cadre du Mois de l’innovation, la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Afrique du Nord (REPAN) organise, en partenariat avec ELSpace Social Innovation Hub, un atelier intensif intitulé “IMMERSION FRANCOPHONE 2026 : Ecrire et produire un film immersif en vidéo 360°”.

Destiné à des créateurs capables de concevoir des contenus immersifs innovants, porteurs de sens et ancrés dans les réalités culturelles francophones, cet atelier de trois jours, prévu du 19 au 21 avril 2026 au Hub Créatif Sidi Bou Said au Palais Ennejma Ezzahra, vise à initier les participants aux nouvelles formes de narration immersive. Il propose une approche combinant écriture, captation des vues en 360°, intégration d’éléments interactifs dans le rendu final et expérimentation collaborative.

Dédié à la création audiovisuelle immersive, l’atelier offrira aux participants un accompagnement pédagogique structuré, un accès au matériel immersif ainsi qu’un environnement propice au travail collaboratif sur l’ensemble des trois journées.

Les temps de formation alterneront entre apports théoriques, portant sur l’initiation à l’écriture immersive, le développement des idées de projets, la présentation des spécificités narratives du cinéma immersif et l’analyse d’exemples de films VR, ainsi que des démonstrations techniques, des ateliers pratiques et le développement de projets en équipe. L’atelier se conclura par une projection publique des projets réalisés.