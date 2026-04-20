Au titre de l’exercice 2025, COMAR Assurances confirme la solidité de son modèle économique et renforce son engagement en faveur de l’économie nationale, dans un contexte de marché de l’assurance en évolution.

Une Performance Technique Maîtrisée

Les primes émises enregistrent une progression de 4,03 %, reflétant une politique commerciale sélective et une gestion prudente des risques.

Grâce à une meilleure maîtrise de la sinistralité, les charges de sinistres s’établissent à 140,954 millions de dinars, contre 151,083 millions de dinars en 2024. Cette évolution permet une amélioration notable du résultat technique de l’assurance non-vie, qui atteint 72,204 millions de dinars.

S’agissant de l’assurance vie, le résultat technique ressort à 5,587 millions de dinars, contre 6,224 millions de dinars en 2024, dans un contexte marqué par une hausse conjoncturelle de la charge des prestations.

Un Investisseur Institutionnel Majeur

Les produits de placement progressent pour atteindre 114,100 millions de dinars, soutenus par une gestion proactive des actifs et un environnement boursier favorable.

Par ailleurs, les placements de la compagnie s’élèvent à 895 millions de dinars, contre 827 millions de dinars l’année précédente, confirmant le rôle de COMAR dans le financement de l’économie nationale et le soutien aux investissements de long terme.

Fidèle à ses valeurs, COMAR Assurances poursuit sa politique de responsabilité sociétale à travers le soutien à la culture, au sport, aux initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets à impact social et environnemental. La compagnie met également en avant la promotion des meilleures pratiques de gouvernance.

Solidité Financière et Engagement Sociétal

Dans ce contexte, le résultat net s’établit à 82,150 millions de dinars en 2025, traduisant une performance globale équilibrée et durable.

L’impôt sur les sociétés progresse, passant de 19 millions de dinars en 2024 à 27 millions de dinars en 2025.

La solidité financière de COMAR est enfin confirmée par des capitaux propres avant affectation de 390,171 millions de dinars, soutenant son développement et sa résilience à long terme.