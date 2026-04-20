Une série de cours de soutien destinés aux élèves du Baccalauréat débutera demain, mardi 21 avril, dans le cadre d’un programme diffusé en direct en ligne via la plateforme « Joussour » du ministère de l’Éducation.

Ces cours, répartis sur quatre jours cette semaine, engloberont l’anglais, les sciences de la vie et de la Terre (SVT), dans le but de consolider les acquis des élèves et de les aider à bien se préparer à l’examen national.

Selon le calendrier publié par la plateforme « Joussour », le programme débutera demain mardi à partir de 19 h par un cours en direct en ligne d’anglais destiné aux élèves du baccalauréat de toutes les filières, d’une durée de 40 minutes, et axé sur les compétences en expression écrite autour du thème de la « fuite des cerveaux ».

Le programme se poursuivra le mercredi 22 avril prochain, où les élèves de la filière sciences expérimentales bénéficieront d’un soutien en svT, à partir de 16 h, pendant 60 minutes.

Un autre rendez-vous est encore programmé le jeudi 23 avril prochain avec une deuxième séance dans la même matière (sciences de la vie et de la Terre) et pour la même filière des sciences expérimentales, à partir de 15 h, pendant 60 minutes.

Le programme comprend également une séance de soutien dimanche prochain, le 26 avril, en électricité, destinée aux élèves de quatrième année du secondaire de la filière des sciences techniques, à partir de midi, pour une durée de 90 minutes.

Ces séances peuvent être suivies via la plateforme numérique « Joussour » en cliquant sur le lien suivant :

httpss://edusoutien.education.tn/mod/data/view.php?id=2

Les épreuves nationales du baccalauréat 2026 se dérouleront lors de la session principale les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, et les résultats seront annoncés le mardi 23 juin 2026.

Quant à la session de contrôle, elle se déroulera les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026, et les résultats seront annoncés le dimanche 12 juillet 2026.