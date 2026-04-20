Un mémorandum d’entente a été signé entre la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Est tunisien et la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Zliten (Libye), en marge de la 52ème Foire internationale de Tripoli, qui se tient du 16 au 21 avril 2026.

L’initiative vise à appuyer les accords conjoints et à renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions, ce qui est en mesure de développer des mécanismes de travail communs et de favoriser l’échange d’expertise entre les acteurs économiques tunisiens et libyens, indique le Centre de promotion des exportations (CEPEX), dans un communiqué.

Un accord de jumelage a été également signé, entre la Chambre de commerce et d’industrie de Bizerte et la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Hilal, et ce, en concrétisation des accords du mémorandum d’entente signé en 2022. Il favorisera la dynamiser le climat des affaires entre les professionnels exerçant au nord-est tunisien et ceux de la municipalité de Janzour, en Libye.

Par ailleurs, des rencontres d’affaires tuniso-libyennes ont été organisées dans l’objectif d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat entre les acteurs économiques des deux pays.

Neuf entreprises exportatrices tunisiennes opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, des compléments alimentaires, de la céramique, des services… ont pris part à la Foire internationale de Tripoli, qui accueille plus de 15 pays (l’Égypte, l’Italie et l’Indonésie…) et près de 400 entreprises locales et internationales.

Les échanges économiques entre la Tunisie et la Libye ont progressé de 11 % en 2025 par rapport à 2024, atteignant une valeur totale de 2 892 millions de dinars (MD), dont 2 469 MD d’exportations tunisiennes vers le marché libyen.

Les industries mécaniques et électriques arrivent en tête de liste des exportations avec 37,2%, suivies par les industries diverses (35,5%) et l’agroalimentaire (27,3%).