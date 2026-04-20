Le Tunisien Moez Echargui, classé 144e mondial, entame ce lundi après-midi sa participation aux Masters 1000 de Madrid. Il affronte l’Américain Aleksandar Kovacevic (97e) au premier tour des qualifications de ce tournoi disputé sur terre battue.

Un retour après Oeiras

La dernière apparition d’Echargui remonte à la semaine dernière, lors du tournoi d’Oeiras III au Portugal. Il y avait été éliminé au deuxième tour par le Portugais Frederico Ferreira Silva en deux sets (0-2).

Une saison en quête de confirmation

Depuis le début de la saison, le joueur tunisien, âgé de 33 ans, peine à enchaîner les performances. Son meilleur résultat reste un quart de finale atteint en février au tournoi de Pau, en France.

Des références solides en 2025

En 2025, Moez Echargui s’était illustré sur le circuit Challenger avec trois titres remportés à Saint-Tropez (France), Hersonissos (Grèce) et Porto (Portugal).