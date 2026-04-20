La 33e journée du Championnat d’Italie de football a confirmé la domination de l’Inter Milan, solide leader avec 78 points. Derrière, l’AC Milan et Naples restent à égalité avec 66 points, tandis que la Juventus Turin consolide sa quatrième place après sa victoire face à Bologne (2-0).

L’Inter s’impose, la Juventus assure

L’Inter Milan a largement dominé Cagliari (3-0), poursuivant sa série en tête du classement. La Juventus Turin s’est également imposée (2-0) contre Bologne, confortant sa position dans le top 4.

Dans les autres rencontres du week-end, l’AC Milan s’est imposé sur la pelouse de Vérone (1-0), tandis que Naples a été battu à domicile par la Lazio Rome (0-2).

Des résultats contrastés pour les poursuivants

L’AS Rome et l’Atalanta Bergame se sont neutralisées (1-1), laissant filer des points dans la course aux places européennes. Côme, malgré sa défaite face à Sassuolo (2-1), reste cinquième avec 58 points.

Plus bas au classement, Parme a créé la surprise en s’imposant sur le terrain de l’Udinese (1-0), tandis que Genoa a battu Pise (2-1). Cremonese et Torino se sont quittés sur un match nul sans but (0-0).

Un classement toujours dominé par l’Inter

Après 33 journées, l’Inter Milan compte 78 points, avec une avance confortable sur ses poursuivants. L’AC Milan et Naples suivent avec 66 points, tandis que la Juventus Turin (63 points) reste en embuscade.

En bas de tableau, Vérone et Pise ferment la marche avec 18 points chacun, en compagnie de Lecce, également en difficulté avec 27 points mais avec un match en moins.

Résultats de la 33e journée

Vendredi 17 avril :

Sassuolo – Côme : 2-1

Inter Milan – Cagliari : 3-0

Samedi 18 avril :

Udinese – Parme : 0-1

Naples – Lazio Rome : 0-2

AS Rome – Atalanta : 1-1

Dimanche 19 avril :

Cremonese – Torino : 0-0

Vérone – AC Milan : 0-1

Pise – Genoa : 1-2

Juventus Turin – Bologne : 2-0

Lundi 20 avril :

Lecce – Fiorentina