Après plus d’un mois et demi de compétition, le portefeuille MyInvestia affiche une résilience notable, protégeant son capital (+1,98 %) mais concédant un retard stratégique face à un Tunindex qui redémarre (+0,83 % la semaine dernière). Avec un cinquième des actifs bloqués en liquidités, la gestion doit impérativement arbitrer. Fini la prudence excessive : le portefeuille engage une rotation sectorielle ciblée vers la dynamique du marché pour ne plus subir, mais choisir son tempo.

Le coût de la prudence dans un marché qui repart

Le constat est sans appel : le portefeuille MyInvestia n’est pas en crise, il est simplement statique. Valorisé à 50 988,14 DT, il se classe au 796e rang sur 14 086 participants. Si la performance positive de +1,98 % démontre une gestion prudente du capital, elle accuse un retard net face à la réactivité du marché. La semaine écoulée a vu le Tunindex progresser de 0,83 % pour s’établir à 15 724,51 points, soutenu par des volumes transactionnels importants de 316,2 MDT. Cette reprise sectorielle, menée par les industries (+6,60 %) et le bâtiment (+4,49 %), signale la fin de la période d’observation. La Bourse de Tunis sélectionne à nouveau ses valeurs, et MyInvestia, avec 11 207,41 DT de liquidités dormantes, fait face à un coût d’opportunité devenu insoutenable.

La rotation stratégique : Alléger pour réinvestir

Face à ce dilemme, la stratégie de relance ne cède pas à la précipitation. L’arbitrage opéré est chirurgical : un allègement de 100 titres ENNAKL pour financer des entrées sur des dossiers plus dynamiques. Ce choix ne désavoue pas ENNAKL, dont le dividende proposé de 1 DT par action reste attractif, mais sanctionne une ligne devenue trop lente pour la phase actuelle du marché. Le capital libéré est immédiatement redéployé vers des valeurs en phase avec la rotation sectorielle observée.

ATL et TELNET : Deux paris complémentaires

Le premier bénéficiaire de cette rotation est ATL, avec un achat de 300 titres. La valeur coche toutes les cases d’une reprise fondamentale solide : au premier trimestre 2026, la société de leasing affiche des approbations en hausse de 8 % et des mises en force en progression de 15 %. Plus crucial encore, la qualité de l’actif s’améliore, le ratio de créances classées étant ramené à 6,98 % contre 8,33 % un an auparavant. C’est un choix pragmatique, fondé sur la preuve chiffrée.

Le second pari, portant sur 150 titres TELNET, est plus tactique. Le titre a été la vedette de la semaine avec une envolée de +19,32 % et un volume d’échanges massif (22,84 MDT). Si les indicateurs à fin 2025 confirment une croissance des produits d’exploitation de 17,02 %, la marge d’EBITDA de 15,02 % incite à la mesure. L’ordre limité vise donc à capter le momentum actuel sans succomber à l’euphorie, une entrée mesurée plutôt qu’agressive.

Conclusion : Un nouveau tempo pour lundi

À l’issue de ces opérations, la liquidité théorique du portefeuille redescendrait à 8 951,41 DT (hors frais), laissant encore une marge de manœuvre pour de futurs arbitrages si le marché confirme sa tendance. Lundi ne marquera pas un virage spéculatif dangereux, mais une étape indispensable : celle d’un portefeuille MyInvestia qui cesse de subir son retard et recommence, enfin, à choisir son tempo.