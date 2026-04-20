La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a donné samedi soir, le coup d’envoi du Mois du patrimoine ayant pour thème ” Patrimoine et Architecture” au Centre de présentation du patrimoine de Testour, dans le gouvernorat de Beja et le lancement de la carte interactive ” La Route andalouse”, présentant l’itinéraire culturel et touristique andalou des villes andalouses tunisiennes d’El Alia, Tebourba, Kalâat Landlous, Tunis, de Soliman et Zaghouan.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la ministre a expliqué que Testour a été choisie pour lancer la 35ème édition du Mois du patrimoine, car elle marque le début de la Route des andalous en Tunisie. Elle a souligné l’importance du lancement de cette carte interactive pour promouvoir le patrimoine andalou dans six villes tunisiennes, en mettant l’accent sur l’architecture andalouse dans le cadre du thème « Patrimoine et Architecture », afin que chaque Tunisien puisse découvrir son patrimoine et son architecture.

Elle a ajouté que ce édition vise également à mettre en valeur la richesse de l’architecture tunisienne et la succession des civilisations qui l’ont façonnée, auprès des jeunes et de toutes les générations, par le biais de la nouvelle application.

Elle a également souligné que le ministère s’engage à préserver l’ensemble du patrimoine tunisien bâti et œuvrera à sa restauration conformément aux études préalables.

Elle a déclaré que la célébration de l’architecture a été faite eu égard de son importance comme composante de la civilisation de la Tunisie, de Sa culture et de son patrimoine. Elle a noté que le Mois du patrimoine, cette année, vise à mettre la richesse de l’architecture tunisienne au vu de la rapprocher auprès des jeunes générations afin de renforcer le lien des Tunisiens avec leur patrimoine architectural et artistique et de consolider leur sentiment d’appartenance.

La ministre a relevé que l’architecture, qui s’est développée au fil des siècles, témoigne d’une interaction créative entre l’homme, son histoire et son environnement, à travers un système de de savoirs complémentaires.

A propos de la carte interactive « La Route des Andalous », Rafik Mekni, directeur d’une société spécialisée dans la transformation numérique, a déclaré que son entreprise a réalisé, en collaboration avec l’Agence pour la mise en valeur du patrimoine et le développement culturel (AMVPPC), avec des étudiants, une application numérique interactive qui met en valeur, grâce à la technologie à 360 degrés, le patrimoine andalou et les lieux où les Andalous se sont installés. Elle comprend des images de haute résolution, des vidéos, des cartes et des informations historiques, ainsi que tous les sites andalous présents à Testour dans un premier temps, pour inclure toutes les villes andalouses de Tunisie dans les jours à venir.

Il a ajouté que l’application permet à tous les utilisateurs de visiter les sites dans leurs moindres recoins et détails. Elle comprend également un jeu qui teste les connaissances des utilisateurs et leur permet de remporter des prix afin de les encourager à découvrir l’histoire de la Tunisie.

Le professeur universitaire Zouhaier Ben Youssef, chercheur en histoire, a présenté, pour sa part, un exposé sur « les influences andalouses » à l’ouverture du Mois du patrimoine. Il a déclaré que l’influence andalouse dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme dans le bassin central de la Maghreb se divise en deux parties, correspondant à la première et à la deuxième vague d’immigration des Andalous en Tunisie.

Il a précisé que parmi les particularités de l’architecture andalouse, ses villes se distinguent par leur plan en damier et leur architecture en briques, et qu’elles reproduisent l’architecture espagnole et reconstituent les quartiers où ils vivaient en Espagne.

Pour rappel, l’architecture andalouse a connu son apogée entre le Xe et le XVe siècle. Elle s’est démarquée dans des monuments tels que le palais de l’Alhambra en Andalousie et la mosquée de Cordoue. Les Andalous l’ont transmise à la Tunisie, notamment après la chute de Grenade en 1492 et leur migration forcée et leur renvoi d’Espagne.

L’ouverture du Mois du patrimoine à Testour, a eu lieu en présence du gouverneur de Béja, Ahmed Ben Kharrat, ainsi qu’un certain nombre d’ambassadeurs et d’acteurs du monde culturel, a été marquée par la présentation d’un spectacle artistique à la place de Testour, grâce à la technique de mapping et par un travail scénique.

Les coutumes, de rites, de traditions festives, de savoir-faire et de plats traditionnels andalous ont également été présentés, outre la tenue d’un concert de malouf de la Rachidia , auquel ont assisté des centaines de visiteurs de Testour. Le spectacle a également été diffusé sur un écran géant dans la place de la Grande Mosquée.