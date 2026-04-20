Le nombre de voitures commercialisées en Tunisie, au premier trimestre 2026, a atteint 21 334 véhicules, contre 17 441 véhicules au cours de la même période de 2025, soit une augmentation de 22,3%, selon les statistiques de la Chambre syndicale nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles, relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Sur ces ventes, 14 465 véhicules ont été commercialisés par des concessionnaires agréés, contre 11 862 vendus au cours de la même période en 2025, enregistrant ainsi une croissance de 22%. Pour ce segment, les marques asiatiques ont accaparé les trois premières positions, tandis que des marques françaises ont occupé les quatrième et cinquième places.

Parallèlement, 6869 véhicules ont été vendus sur le marché parallèle, contre 5579 à fin mars 2025, ce qui représente une augmentation de 23,1 %.

Concernant les voitures populaires, elles ont connues une croissance des ventes à 1844 véhicules (dont 741 en mars 2026) au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, contre 1760 au cours de la même période de 2025.

Pour ce qui est des véhicules utilitaires, 4241 unités ont été commercialisées au premier trimestre de 2026, contre 3637 au cours de la même période de 2025 à fin mars 2025, soit une hausse de 16,6%.

Le segment de voitures touristiques a enregistré une augmentation de 24,3%, avec 10 224 véhicules commercialisés à fin mars 2026, contre 8225 au cours de la même période de 2025.