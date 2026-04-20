L’ambassade de Tunisie à Helsinki a organisé une journée d’information destinée à des journalistes, des influenceurs et des représentants d’associations et de médias finlandais, afin de renforcer l’image de la Tunisie et de consolider ses partenariats médiatiques en Europe du Nord.

Cette initiative avait pour objectif principal de promouvoir la destination touristique tunisienne, de valoriser le patrimoine culturel et civilisationnel du pays, et d’ouvrir des perspectives de coopération dans les domaines de la culture et du tourisme.

Sur les canaux officiels de l’ambassade, cet événement, qui s’est tenu mercredi dernier, s’inscrit dans une série d’actions visant à renforcer l’image de la Tunisie comme pays ouvert, riche de sa culture et de sa diversité, tout en établissant des ponts de communication avec les partenaires locaux.

Lors de cette rencontre, les participants ont découvert les atouts de la Tunisie à travers une présentation des principales régions touristiques, des plages méditerranéennes aux villes historiques, en passant par les déserts uniques.

Cette manifestation a offert aux invités une immersion dans l’art de vivre tunisien à travers une dégustation de plats traditionnels, mêlant spécialités du petit-déjeuner et du déjeuner, mettant en valeur la richesse et la diversité de la gastronomie nationale.

L’ambassadrice de Tunisie en Finlande et en Estonie a souligné l’importance de ces échanges pour « consolider des partenariats médiatiques efficaces et durables, fondés sur le dialogue et la coopération », contribuant ainsi à véhiculer une image positive de la Tunisie et à renforcer sa présence sur la scène internationale, notamment dans les secteurs de la culture et du tourisme.

À l’issue de la manifestation, les participants ont salué la qualité de l’organisation et la richesse de l’expérience, affirmant leur intérêt à mieux découvrir la Tunisie sous ses angles culturel et touristique et leur volonté d’explorer des pistes concrètes de collaboration médiatique et culturelle.

Cette journée s’inscrit dans une série d’actions menées par l’ambassade de Tunisie à Helsinki pour tisser des liens durables avec les acteurs locaux et faire rayonner l’image d’une Tunisie ouverte, authentique et attractive.