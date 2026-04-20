La Commission des Grands Projets a décidé, samedi 18 avril 2026, d’approuver l’attribution du projet de protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain à un bureau d’études multidisciplinaire, ordonnant le démarrage immédiat de l’étude technique. Il a, également, été décidé d’inscrire les projets d’aménagement de la Faculté des Sciences de Tunis, de l’INSAT et de l’amphithéâtre de la Faculté de Médecine sur la liste des grands projets publics. A ce propos, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que le ministère de l’Équipement et de l’Habitat sont appelés à conjuguer leurs efforts pour se lancer dans l’immédiat dans les procédures d’exécution de ces projets.

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné à ce propos, la nécessité d’accélérer l’achèvement de ces projets ainsi que de tous les autres projets publics, en intensifiant les efforts aux niveaux central, régional et local, en surmontant toutes les difficultés et obstacles, et en résolvant tous les problèmes de manière immédiate, sans aucun retard. Il s’agit de mettre en place tous les mécanismes de suivi et de contrôle des travaux de façon continue, dans tous les secteurs et domaines, et sur l’ensemble des régions du pays, afin qu’ils soient menés à bien dans les délais impartis, en réponse aux aspirations du peuple Tunisien.

Zenzri a également rappelé, à l’issue de la réunion de la commission des grands projets, que tous les responsables, aussi bien au niveau central, régional ou local, sont tenus de servir les citoyens et qu’il est de leur devoir de résoudre immédiatement tous les problèmes, de faciliter les procédures, et d’interagir positivement avec chaque citoyen pour surmonter toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer.

Dans ce même ordre d’idées, Zenzri a rappelé qu’une adresse électronique a été mise à la disposition des citoyens depuis le mois de décembre 2025, à savoir: investissement@pm.gov.tn, à travers laquelle les services de la Présidence du gouvernement peuvent être informés de tout blocage, qu’un investisseur ou un projet, pourrait subir au niveau central, régional ou local, ou encore de l’absence de réponse à une demande ou à une autorisation dans les délais impartis, en joignant le numéro de téléphone de l’auteur de la requête lors de l’envoi, via ladite adresse électronique, ainsi que la demande et tous les documents soumis à la structure publique concernée.

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné que cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi continu de l’avancement de la mise en œuvre de tous les projets publics dans toutes les régions du pays, mettant en exergue l’importance de hâter leur achèvement dans les délais fixés.

A cet égard, Zenzri a rappelé que ces projets constituent un pilier essentiel aux fins de réaliser un développement inclusif, équitable et équilibré, ainsi que la justice sociale et de stimuler l’investissement public et privé et la croissance économique, répondant ainsi aux aspirations des Tunisiens et des Tunisiennes, conformément à la vision du président de la République Kaïs Saïed .

Parmi ces mégaprojets figurent ceux de la protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain, l’aménagement de la Faculté des sciences de Tunis (FST), de l’Institut national des sciences appliquées et de la technologie (INSAT) de Tunis, ainsi que de l’amphithéâtre d’honneur de la Faculté de médecine de Tunis.

S’agissant du projet “Protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain”, la Cheffe du gouvernement a souligné l’importance que revêt ce projet compte tenu de la priorité absolue accordée par l’État à la protection des citoyens et de leurs biens, ainsi qu’à la prévention des impacts des changements climatiques. Elle a rappelé à cette occasion l’importance de la ville de Sidi Bou Saïd, qui constitue un patrimoine culturel et civilisationnel unique ainsi qu’un monument touristique attirant des milliers de visiteurs. Elle est considérée comme l’une des destinations touristiques les plus connues dans le monde et l’un des monuments historiques et culturels les plus importants de la Tunisie.

La cheffe du gouvernement a exhorté la nécessité d’accélérer la réalisation des études nécessaires et de tous les travaux d’intervention urgentes pour protéger la colline de Sidi Bou Saïd contre le risque de glissements de terrain récurrents, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver cette ville d’importance économique, sociale, touristique, culturelle et historique, qui accueille annuellement des dizaines de milliers de touristes.

Il s’agit également de préserver ses spécificités architecturales et culturelles et d’accélérer son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, conformément aux directives du président de la République, Kaïs Saïed.

Zenzri a insisté sur la nécessité d’assurer un suivi rigoureux de l’exécution de ce projet sur le terrain par l’ensemble des structures publiques intervenantes, compte tenu de la spécificité des études et des travaux requis.

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a présenté, pour sa part, lors de cette réunion un exposé sur le processus d’inscription du projet de « protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain » sur la liste des grands projets publics à caractère stratégique, en raison de l’urgence de l’intervention pour protéger les personnes et les biens, ainsi que de l’importance économique et sociale de ce projet.

Lors de la réunion, les participants ont débattu des mesures qui seront prises pour réaliser les études et lancer les travaux d’intervention d’urgence, en prenant en compte la spécificité du projet en termes de complexités techniques variées, liées notamment aux aspects géologiques, géotechniques et hydrologiques de la colline de Sidi Bou Saïd, qui est considérée comme un cas rare en Tunisie.

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a présenté, à cette occasion, un exposé détaillé sur plusieurs projets d’envergure, dont la réhabilitation de la Faculté des Sciences de Tunis, située au campus universitaire d’El Manar. Ce projet, dont le coût est estimé à près de 45 millions de dinars, vise la préservation de l’infrastructure existante ainsi que l’aménagement extérieur de l’ensemble du campus, y compris les voiries et les divers réseaux. Pour rappel, la Faculté des Sciences, qui comprend des constructions d’une surface couverte de près de 78 mille m2, demeure la plus grande institution d’enseignement supérieur du pays en termes de superficie foncière et bâtie.

Un autre projet consiste en la réhabilitation et l’aménagement de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), situé au Centre Urbain Nord, qui exige la préservation de ses espaces actuels, ainsi que la rénovation de l’amphithéâtre d’honneur de la Faculté de Médecine de Tunis, située sur la colline de La Rabta.