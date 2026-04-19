Le choc entre Manchester City et Arsenal FC, comptant pour la 33e journée de Premier League, se jouera le dimanche 19 avril 2026 à l’Etihad Stadium.

Cette rencontre s’annonce déterminante dans la course au titre ou aux places européennes, opposant deux des meilleures équipes du championnat anglais. Manchester City, solide à domicile, tentera de prendre l’ascendant, tandis qu’Arsenal cherchera à réaliser un résultat de prestige à l’extérieur.

Les supporters des deux clubs auront donc rendez-vous pour un duel au sommet, qui promet intensité, spectacle et enjeux majeurs en cette fin de saison.

Le coup d’envoi de cette affiche très attendue est programmé à 17h30, avec une diffusion en direct sur Canal+.