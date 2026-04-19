Le match entre Bayern Munich et VfB Stuttgart, comptant pour la 30e journée de Bundesliga, se jouera le dimanche 19 avril 2026 à l’Allianz Arena.

Cette affiche oppose un Bayern Munich habituellement dominateur à une équipe de Stuttgart capable de poser des problèmes grâce à son jeu dynamique. Le Bayern cherchera à confirmer sa supériorité à domicile, tandis que Stuttgart tentera de réaliser un exploit en déplacement dans un stade toujours difficile à conquérir.

Le coup d’envoi est prévu à 17h30 et la rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 2.