L’Espérance sportive de Tunis a été éliminée de la Ligue des champions d’Afrique de football en essuyant la défaite devant la formation sud-africaine des Mamelodie Sundowns (0-1) en demi-finale retour de la compétition, disputée samedi, au Loftus Versfeld Staduim de Ptretoria en Afrique du Sud.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Brayan Leon Muniz à la 35e sur penalty.

Lors du match aller, rappelle-t-on, disputé dimanche dernier à Radès, les Mamelodi Sundowns s’étaient également imposés 1-0.

En finale, les sud-africains devront affronter le vainqueur de l’autre demi-finale cent pour cent marocaine, entre la RS Berkane et l’AS FAR qui mène déjà par un sérieux avantage (2-0).