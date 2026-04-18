La Société Tunisienne de Banque (STB BANK) a clôturé l’année 2025 avec un résultat net individuel bénéficiaire de 65,9 millions de dinars (MD), soit en baisse de 20%, par rapport à l’exercice 2024, c’est ce qui ressort d’un communiqué de presse, publié vendredi soir, par la Banque, à l’issue de la réunion de son conseil d’Administration, tenue le 6 avril 2026.

En ce qui concerne le résultat net consolidé, il a affiché un bénéfice de 58,7 MD, contre 91,1 MD, à fin décembre 2024, ce qui représente une régression de 35,5%.

La STB BANK a fait savoir que son conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 avril 2026, afin de statuer sur la proposition de distribution des dividendes à hauteur de 0,200 dinar par action, au titre de l’exercice 2025, soit une enveloppe globale de 31 MD et ce, sous réserve de l’accord de la Banque Centrale de Tunisie.