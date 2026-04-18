Les préparatifs de la saison touristique 2026 dans le gouvernorat de Kébili se poursuivent à un rythme soutenu.

Dans ce cadre, les opérations de nettoyage et de lutte contre les dépotoirs anarchiques au niveau des circuits et sites touristiques sont sur le point d’être achevées, a indiqué à l’Agence TAP le commissaire régional au tourisme, Yasser Souf.

Outre la 15ème édition du Rally « Red 1000 dunes (4-15 avril) », d’autres manifestations sportives visant à promouvoir le tourisme saharien dans la région sont prévues dont, notamment, « En Vespa dans le Sahara » et Rallye France, a indiqué Souf.

Au premier trimestre 2026, la région a accueilli 22347 touristes ayant généré 31472 nuitées, outre 3900 voyageurs dans le secteur du tourisme expérientiel au sahara.