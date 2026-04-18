Le match entre LOSC Lille et OGC Nice, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, se disputera le samedi 18 avril 2026 au Stade Pierre-Mauroy. Le coup d’envoi est fixé à 21h05 …

Le LOSC aborde ce rendez-vous avec une confiance retrouvée après son large succès face à Toulouse (4-0). Les hommes de Bruno Génésio sont pleinement engagés dans la course au podium, dans une lutte intense avec plusieurs concurrents directs comme Marseille, Lyon, Rennes ou encore Monaco. Chaque point devient crucial en cette fin de saison.

En revanche, la situation est plus délicate pour Nice. Les Aiglons, actuellement 15es, restent sous la menace des équipes en bas de classement et doivent impérativement réagir après une série de résultats décevants. Battus lors du match aller (2-0), les Lillois auront à cœur de prendre leur revanche à domicile, tandis que Nice cherchera à créer la surprise pour s’éloigner de la zone rouge.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Ligue 1+.